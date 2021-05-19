Впрочем, пока нет деталей относительно решения и когда именно оно начнет действовать. Об этом сообщает агентство со ссылкой на собственные источники.

Внимание Сертификаты и паспорта вакцинации: как украинцам готовиться к путешествиям

"ЕС соглашается открыть границы для полностью вакцинированных путешественников", – сообщает издание.

Паспорта вакцинации

Представители Европейского парламента, Европейской комиссии и правительств стран-членов 19 мая проводят переговоры о возможности использования COVID-паспортов. Эти документы позволят возобновить работу туристической сферы.

В таком "паспорте" должно быть указано:

был ли у человека отрицательный результат теста на COVID-19;

как давно давно он болел;

был ли вакцинирован одобренными в ЕС препаратами – Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

Несмотря на это, лидерам Евросоюза не удалось завершить работу над единой схемой внедрения паспортов вакцинации. Переговоры планируют возобновить 20 мая Внимание! В Евросоюзе ранее заявляли о благоприятных условиях для восстановления туризма уже летом 2021 года.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон также накануне отмечал, что у ЕС есть необходимые инструменты и условия для безопасного восстановления сезона для путешественников.