Впрочем, пока нет деталей относительно решения и когда именно оно начнет действовать. Об этом сообщает агентство со ссылкой на собственные источники.
Внимание Сертификаты и паспорта вакцинации: как украинцам готовиться к путешествиям
"ЕС соглашается открыть границы для полностью вакцинированных путешественников", – сообщает издание.
Паспорта вакцинации
Представители Европейского парламента, Европейской комиссии и правительств стран-членов 19 мая проводят переговоры о возможности использования COVID-паспортов. Эти документы позволят возобновить работу туристической сферы.
В таком "паспорте" должно быть указано:
- был ли у человека отрицательный результат теста на COVID-19;
- как давно давно он болел;
- был ли вакцинирован одобренными в ЕС препаратами – Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон также накануне отмечал, что у ЕС есть необходимые инструменты и условия для безопасного восстановления сезона для путешественников.