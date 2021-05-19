Впрочем, пока нет деталей относительно решения и когда именно оно начнет действовать. Об этом сообщает агентство со ссылкой на собственные источники.

Внимание Сертификаты и паспорта вакцинации: как украинцам готовиться к путешествиям

"ЕС соглашается открыть границы для полностью вакцинированных путешественников", – сообщает издание.

Паспорта вакцинации

Представители Европейского парламента, Европейской комиссии и правительств стран-членов 19 мая проводят переговоры о возможности использования COVID-паспортов. Эти документы позволят возобновить работу туристической сферы.

В таком "паспорте" должно быть указано:

  • был ли у человека отрицательный результат теста на COVID-19;
  • как давно давно он болел;
  • был ли вакцинирован одобренными в ЕС препаратами – Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон также накануне отмечал, что у ЕС есть необходимые инструменты и условия для безопасного восстановления сезона для путешественников.