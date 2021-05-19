Втім, поки що немає деталей щодо рішення і коли саме воно почне діяти. Про це повідомляє агентство із посиланням на власні джерела.
Увага Коли Індія відновить поставки вакцини і чи отримає препарат Україна
"ЄС погоджується відкрити кордони для повністю вакцинованих мандрівників", – повідомляє видання.
Паспорти вакцинації
Представники Європейського парламенту, Європейської комісії та урядів країн-членів 19 травня проводять переговори щодо можливості використання COVID-паспортів. Ці документи дадуть можливість відновити роботу туристичної сфери.
У такому "паспорті" має бути вказано:
- чи був у людини негативний результат тесту на COVID-19;
- чи вона недавно вилікувалася від недуги;
- чи була вакцинована.
Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон також напередодні наголошував, що у ЄС є необхідні інструменти і умови для безпечного відновлення сезону для мандрівників.