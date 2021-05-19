Втім, поки що немає деталей щодо рішення і коли саме воно почне діяти. Про це повідомляє агентство із посиланням на власні джерела.

Увага Коли Індія відновить поставки вакцини і чи отримає препарат Україна

"ЄС погоджується відкрити кордони для повністю вакцинованих мандрівників", – повідомляє видання.

Паспорти вакцинації

Представники Європейського парламенту, Європейської комісії та урядів країн-членів 19 травня проводять переговори щодо можливості використання COVID-паспортів. Ці документи дадуть можливість відновити роботу туристичної сфери.

У такому "паспорті" має бути вказано:

чи був у людини негативний результат тесту на COVID-19;

чи вона недавно вилікувалася від недуги;

чи була вакцинована.

Увага! В Євросоюзі раніше заявляли про сприятливі умови для відновлення туризму вже влітку 2021 року.

Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон також напередодні наголошував, що у ЄС є необхідні інструменти і умови для безпечного відновлення сезону для мандрівників.