Хорошие новости, – ЕС отреагировал на решение Совета о возобновлении конкурсов на госдолжности
Верховная Рада 16 февраля проголосовала за возобновление конкурсов на государственные должности. В Европейском Союзе одобрили такое решение парламента.
Источник:твитер Катарины Матерновой
Руководительница группы поддержки Украины в Еврокомиссии Матернова отметила важность быстрого вступления в силу закона.
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Хорошие новости: сегодня парламент Украины одобрил закон о возобновлении приема на работу на основе заслуг, который был прекращен во время пандемии,
– заявила Матернова.
Она добавила: "Это основная опора комплексной стратегии реформы государственного управления в Украине, поддерживаемой ЕС, для улучшения и укрепления государственной службы".
Что известно о прекращении конкурса на госдолжности
- Проведение конкурсов прекратили из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.
- В июле 2020 года Верховная Рада утвердила законопроект о возобновлении конкурсов, но президент Владимир Зеленский наложил на него вето.
- Глава государства предложил внести изменения в статью 87-1, которая позволяет увольнять госслужащих категории а в течение 4 месяцев после назначения руководителей соответствующих органов.
- В ЕС отмечали важность возобновления конкурсного отбора.
- 16 февраля 289 народных депутатов поддержали возобновление конкурсов на госдолжности.
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