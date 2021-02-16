Верховная Рада 16 февраля проголосовала за возобновление конкурсов на государственные должности. В Европейском Союзе одобрили такое решение парламента.

Руководительница группы поддержки Украины в Еврокомиссии Матернова отметила важность быстрого вступления в силу закона.

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Хорошие новости: сегодня парламент Украины одобрил закон о возобновлении приема на работу на основе заслуг, который был прекращен во время пандемии,

– заявила Матернова.

Она добавила: "Это основная опора комплексной стратегии реформы государственного управления в Украине, поддерживаемой ЕС, для улучшения и укрепления государственной службы".

Good news: @ua_parliament adopted today a law re-establishing merit-based recruitment suspended during the pandemic

It is a main pillar of comprehensive public admin reform strategy supported by to improve and strengthen public service

Important it quickly enters into force — Katarina Mathernova (@kmathernova) February 16, 2021

Что известно о прекращении конкурса на госдолжности