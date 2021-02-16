Верховна Рада 16 лютого проголосувала за відновлення конкурсів на державні посади. У Європейському Союзі схвалили таке рішення парламенту.

Керівниця Групи підтримки України у Єврокомісії Матернова наголосила на важливості швидкого набуття чинності закону.

До теми Рада поновила конкурси на посади державної служби

Хороші новини: сьогодні парламент України схвалив закон про відновлення прийому на роботу на основі заслуг, припинений під час пандемії,

– заявила Матернова.

Вона додала: "Це основна опора комплексної стратегії реформи державного управління в Україні, підтримуваної ЄС, для поліпшення і зміцнення державної служби".

Good news: @ua_parliament adopted today a law re-establishing merit-based recruitment suspended during the pandemic

It is a main pillar of comprehensive public admin reform strategy supported by to improve and strengthen public service

Important it quickly enters into force — Katarina Mathernova (@kmathernova) February 16, 2021

Що відомо про припинення конкурсу на держпосади