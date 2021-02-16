Хороші новини, – ЄС відреагував на рішення Ради про відновлення конкурсів на держпосади
Верховна Рада 16 лютого проголосувала за відновлення конкурсів на державні посади. У Європейському Союзі схвалили таке рішення парламенту.
Джерело:твітер Катаріни Матернової
Керівниця Групи підтримки України у Єврокомісії Матернова наголосила на важливості швидкого набуття чинності закону.
До теми Рада поновила конкурси на посади державної служби
Хороші новини: сьогодні парламент України схвалив закон про відновлення прийому на роботу на основі заслуг, припинений під час пандемії,
– заявила Матернова.
Вона додала: "Це основна опора комплексної стратегії реформи державного управління в Україні, підтримуваної ЄС, для поліпшення і зміцнення державної служби".
Що відомо про припинення конкурсу на держпосади
- Проведення конкурсів припинили через карантин, пов'язаний з пандемією коронавірусу.
- У липні 2020 року Верховна Рада затвердила законопроєкт про відновлення конкурсів, але президент Володимир Зеленський наклав на нього вето.
- Глава держави запропонував внести зміни до статті 87-1, яка дозволяє звільняти держслужбовців категорії А протягом 4 місяців після призначення керівників відповідних органів.
- У ЄС наголошували на важливості відновлення конкурсного відбору.
- 16 лютого 289 народних депутатів підтримали відновлення конкурсів на держпосади.
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