Экономике Украины очень тяжело работать во время войны. Оккупанты разрушили многие предприятия, гражданские объекты, также из-за обстрелов есть большие проблемы с логистикой. Выступая на Форуме глобальной политики, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина нуждается в ежемесячном вливании в 5 миллиардов долларов.

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Очередная финансовая помощь от ЕС

Как сообщили инсайдеры издания Bloomberg, уже в ближайшие дни ЕС примет решение о предоставлении Украине крупной финансовой помощи. Речь идет о ссуде на сумму в 9 миллиардов евро.

Как сообщили приближенные к процессу лица, программа будет состоять из 25-летних ссуд, на возмещение основной суммы будет действовать 10-летний льготный период. Выплаты процентов ЕС покроет из собственного бюджета .

23 – 24 июня лидеры ЕС соберутся в Брюсселе. Они рассмотрят предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Союз и обсудят план восстановления и реконструкции Украины после войны. Также сообщается, что за поддержку программы помощи Украине должны проголосовать все 27 стран-членов ЕС.

Еврокомиссия предлагала предоставлять Украине 5 млрд евро в месяц для макрофинансовой помощи. Впрочем, Германии не понравился дизайн проекта: Берлин настаивал на использовании грантов, чтобы не увеличивать долговую нагрузку Украины, а ЕК предлагала ссуду.

Также в пакете помощи предусмотрен ряд условий, которые делают невозможным нецелевое использование предоставленных средств и учитывают текущие обстоятельства в Украине.

Война России против Украины: последние новости

США хотят предоставить Украине очередную безопасность помощи . Сейчас рассматривается пакет на сумму 450 миллионов долларов.

Россияне берут в плен мирных украинцев. Сейчас известно как минимум 1 500 наших граждан, которых россияне удерживают силой. В нарушение всех международных норм россиянам безразлично.

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