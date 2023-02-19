Так, министры иностранных дел ЕС обсудят идею совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины на встрече в Брюсселе. Она состоится 20 февраля.

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В ЕС изучают возможность совместной закупки боеприпасов для Украины

Как стало известно, Европейский союз срочно изучает пути своих стран-членов объединиться для закупки боеприпасов, чтобы помочь Украине.

Представители ЕС и дипломаты отмечают, что такой подход был бы эффективнее, чем члены ЕС размещали индивидуальные заказы. Они подчеркнули, что большие заказы помогут промышленности инвестировать в дополнительные мощности.

Напомним, что накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала страны-члены ЕС объединиться, чтобы как можно скорее доставить Украине больше боеприпасов.

Пора действительно ускорить производство и расширить производство стандартизированных продуктов, которые отчаянно нужны Украине. Мы могли бы подумать, например, о передовых соглашениях о закупках, которые дают оборонной промышленности возможность инвестировать в производственную линию сейчас, чтобы быть быстрее и увеличить количество, которое они могут поставить,

– заявила она.

Эстония предлагает ЕС выделить 4 миллиарда на боеприпасы для Украины

Эстония предлагает членам выделить 4 миллиарда для совместной закупки 1 миллиона боеприпасов украинской армии. Таллин настаивает на том, что это необходимо для отражения российского наступления и контрнаступления ВСУ.

Причина увеличения поддержки аргументирована просто – за один день войны Россия использует столько снарядов, сколько Европа может произвести за 1 месяц. Поэтому ЕС должен срочно увеличивать свой потенциал, чтобы помочь Украине противостоять врагу.