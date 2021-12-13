ЕС поддерживает развитие инновационной и зеленой экономики Украины

Во многих странах мира активно развивается социальное предпринимательство, чтобы помогать внедрять социальные и экологические программы, трудоустраивать уязвимые группы людей. В Украине развивать социально направленную экономику помогает, в частности, Европейский Союз.

О важности такой поддержки в преддверии шестого саммита Восточного партнерства, который состоится 15 декабря в Брюсселе, говорили украинские социальные предприниматели, общественные активисты и эксперты.

В эфире 24 канала социальная предпринимательница Наталья Супрун поделилась собственным примером ведения такого бизнеса. Наталья рассказала, что начать собственное дело ей помогло участие в учебном хакатоне, который финансировал ЕС в рамках программы "Развитие социального предпринимательства по инициативе снизу".

"Идея переделки использованных рекламных баннеров на новые аксессуары (косметички, сумки рюкзаки), что дает возможность реализовать идею циркулярности экономики. То есть ресурс, который может еще служить десятилетиями не становится отходами, не становится мусором, а начинает работать как ресурс нового производства. Когда мы вышли на хакатон с идеей, честно говоря, у меня как у экономиста были определенные сомнения, даже определенный скептицизм. К моему удивлению мы были положительно восприняты сообществом и выиграли первое место на этом хакатоне, что, конечно, вдохновило и дало стимул для того, чтобы развиваться дальше. Уже на этом хакатоне к нам обратились первые заказчики", – рассказала соучредительница социального предприятия "Re:ban" Наталья Супрун.

Поддержка отдельных предприятий и лиц, которые стремятся заниматься социальным бизнесом, – это важно, однако нужен комплексный подход, отмечают активисты.

Важным компонентом этого европейского проекта была разработка политики в Украине по развитию социального предпринимательства. Так в Украине появилась "Белая книга" – это описание механизмов, как государство на разных уровнях (на национальном, на региональном, местном) может способствовать развитию социального предпринимательства. В "Белой книге" описаны лучшие практики и рекомендации, как можно развивать социальное предпринимательство в Украине,

– поделилась координатор по развитию социального предпринимательства в Future Development Agency Алина Бочарникова.

Однако, для активного развития социального предприятия в Украине до сих пор не имеет соответствующего законодательства.

"Отсутствие законодательного определения и понятия "социальное предпринимательство" в Украине, и отсутствие определенных государственных финансовых инструментов по поддержке развития социального предпринимательства является одной из значительных проблем в его развитии на самом деле и в том, чтобы мотивировать молодых людей, в частности, заниматься этой деятельностью", – добавила национальная координатор инициативы "послы европейской молодежи" в Украине Лилия Антонюк.

Эксперты также считают, что для прогрессивного развития социального предпринимательства нужно внедрять долгосрочные программы развития. Именно таким должен стать новый экономический и инвестиционный план Европейского Союза для стран Восточного партнерства. Согласно этому плану в течение следующих пяти лет Европейский Союз выделит 2,3 миллиарда евро в виде грантов, смешанного финансирования и гарантий.

Эти средства будут направлены на создание рабочих мест, рост экономики, улучшение транспортного сообщения, а также поддержку цифровой и "зеленой" трансформации. Среди 5 флагманских инициатив для Украины главное место занимает именно стала, инновационная, "зеленая" и конкурентоспособная экономика, включающая непосредственную поддержку 100 тысяч малых и средних предприятий.