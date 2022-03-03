ЕС подписал Меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи

ЕС 3 марта подписал Меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Новость сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль поблагодарил Валдиса Домбровскиса – заместителя председателя Еврокомиссии. Глава Кабмина подчеркнул: он – настоящий друг Украины.

Заметьте Украина могла бы стать кандидатом на членство в ЕС уже завтра или послезавтра — МИД Польши

Еще один жест значимой поддержки от ЕС, который поможет укрепить наш экономический потенциал для изгнания российских оккупантов с украинской земли.

– заявил Шмигаль.