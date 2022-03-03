ЕС подписал Меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи
3 марта 2022 , 14:17Читати новину українською
Источник:телеграм Дениса Шмыгаля
ЕС 3 марта подписал Меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Новость сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль поблагодарил Валдиса Домбровскиса – заместителя председателя Еврокомиссии. Глава Кабмина подчеркнул: он – настоящий друг Украины.
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Еще один жест значимой поддержки от ЕС, который поможет укрепить наш экономический потенциал для изгнания российских оккупантов с украинской земли.
– заявил Шмигаль.