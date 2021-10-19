Об этом сообщил пресс-секретарь министерства Олег Николенко. Он отметил, если заболеваемость COVID-19 будет расти, то ЕС может исключить Украину из списка стран, граждане которых могут осуществлять несущественные поездки в Евросоюз.

Что писали ранее ЕС удалит Украину из списка безопасных стран из-за всплеска коронавируса, – СМИ

Список пересматривают каждые две недели

Этот перечень Брюссель пересматривает каждые две недели – учитывая эпидемиологическую ситуацию. Николенко отметил: заболеваемость растет не только в Украине, некоторые страны Европы ужесточают карантинные ограничения.

В случае принятия, решение ЕС об исключении Украины из "зеленой зоны" не отменяет безвиз, оно лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни,

– объяснил Николенко.

Также это решение ЕС не устанавливает новые правила пересечения границы, это лишь рекомендация для стран-членов сообщества.

Важно! Окончательное решение каждое государство принимает на национальном уровне. Актуальную информацию об условиях въезда для украинцев можно прочитать здесь.

В МИД призывают людей вакцинироваться

В МИД отметили: одно из ключевых условий поездок в большинство стран – это вакцинация. Дипломаты уверяют, что активно работают, чтобы круг стран, открытых для украинцев во время пандемии, оставался максимально широким.

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Ранее об исключении Украины из "зеленого списка" сообщили СМИ

О том, что Украину могут исключить из перечня "безопасных" сообщил корреспондент "Радио Свободы" Рикард Джозвяк. Вероятно, писал Джозвяк, что такое решение в Брюсселе примут позже на этой неделе.

Текст публикации Олега Николенко:

Объясняем, что происходит

Европейский Союз пока не принимал формального решения. В то же время, МИД Украины ранее уже сообщало, что в случае роста показателей заболеваемости COVID-19 в Украине, ЕС может принять рекомендацию об исключении нашего государства из списка стран, граждане которых могут осуществлять несущественные поездки в Евросоюз. Брюссель пересматривает список стран каждые две недели и корректирует его в зависимости от развития эпидемической ситуации.

Эпидемическая ситуация ухудшается не только в Украине. За последние недели Евросоюз уже существенно сократил перечень стран "зеленой зоны". Некоторые страны ЕС начали усиливать карантинные меры для своих граждан.

Важно понимать, что:

В случае принятия, решение ЕС об исключении Украины из "зеленой зоны" не отменяет безвиз, оно лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни. Решение так же может быть позднее пересмотрено при следующем обновлении списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.

В случае принятия, решение ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне. Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из "зеленого списка" ЕС, показывает, что не следует ожидать полного закрытия границ как в прошлом году.

Актуальная информация об условиях въезда граждан Украины в каждую отдельную страну ЕС и другие страны мира доступна на интерактивной карте МИД Украины: https://tripadvisor.mfa.gov.ua. Она обновляется в режиме реального времени. Перед поездкой обязательно ознакомьтесь с условиями въезда в свою страну назначения.

Вакцинация и в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых условий для беспрепятственных путешествий в большинство стран. Поэтому призываем граждан активно вакцинироваться, чтобы безопасно путешествовать.

МИД и посольства активно работают с иностранными партнерами, чтобы даже в сложных условиях пандемии COVID-19 круг стран, открытых для путешествий наших граждан, оставался максимально широким и в дальнейшем расширялся. Это включает и работу со странами ЕС, которые отдельно принимают решение о режиме въезда граждан Украины с учетом рекомендаций ЕС.