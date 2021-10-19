Про це повідомив речник міністерства Олег Ніколенко. Він зауважив, якщо захворюваність на COVID-19 зростатиме, то ЄС може виключити Україну зі списку країн, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві поїздки до Євросоюзу.

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Список переглядають що два тижні

Цей перелік Брюссель переглядає що два тижні – з огляду на епідеміологічну ситуацію. Ніколенко наголосив: захворюваність зростає не лише в Україні, деякі країни Європи посилюють карантинні обмеження.

У разі ухвалення, рішення ЄС про виключення України із "зеленої зони" не скасовує безвіз, воно лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби,

– пояснив Ніколенко.

Також це рішення ЄС не встановлює нові правила перетину кордону, це лише рекомендація для країн-членів євроспільноти.

Важливо! Остаточне рішення кожна держава ухвалює на національному рівні. Актуальну інформацію про умови в'їзду для українців можна прочитати тут.

У МЗС закликають людей вакцинуватись

У МЗС наголосили: одна з ключових умов подорожей до більшості країн – це вакцинація. Дипломати запевняють, що активно працюють, аби коло країн, відкритих для українців під час пандемії, залишалось максимально широким.

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