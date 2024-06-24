Корреспондентка София Назаренко рассказала 24 Каналу, что ЕС ввел ограничения в отношении лиц и учреждений, которые угрожают Украине. Также Евросоюз уже планирует работу над 15-м пакетом санкций.

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На что направлены новые санкции

По словам корреспондента, новый пакет санкций продолжает давление на российскую экономику, энергетику. Также он направлен на ограничение обхода Кремлем действующих санкций. Пакет содержит ограничения в отношении российского сжиженного природного газа, вводятся ограничения на его транзит через порты Европейского Союза.

Однако пока нет таких ограничений, чтобы ЕС полностью перестал закупку этого продукта России. Впрочем, вводится запрет на реэкспорт этого продукта в третьи страны из ЕС,

– отметила Назаренко.

Кроме этого, в 14-м пакете санкций есть ограничение теневого флота России. Под них уже попали 27 судов, которые теперь не могут входить в европейские порты, а европейским компаниям запрещено их обслуживать.

Санкции запрещают проводить финансовые операции с банками страны-агрессора и третьих стран, которые поддерживают российский оборонно промышленный комплекс.

Евросоюз ввел ограничения в отношении 116 лиц и учреждений, которые угрожают территориальной целостности и суверенитету нашего государства.

Новый пакет прямо запрещает политическим партиям, организациям и исследовательским учреждениям ЕС получать любое финансирование со стороны России.

Подготовка 15-го пакета санкций

Корреспондентка сообщила, что наши союзники уже говорят о необходимости немедленного начала работы над новым 15-м пакетом санкций

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила благодарность за 14 пакет санкций. Она объяснила, что хоть переговоры длились долго, он является широким по спектру.

Работа над новым пакетом санкций начнется немедленно. Я уверена, что мы сможем обновить списки субъектов, находящихся под санкциями,

– подчеркнула Валтонен.