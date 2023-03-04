В ЕС считают, что чем больше стран присоединятся к закупке боеприпасов, тем легче будет найти деньги и договориться о более глобальных контрактах. Это имеет смысл, особенно учитывая, что эти государства очень охотно помогают Украине.

Обратите внимание В артиллерии ключевая роль: Украина сможет получать больше боеприпасов, а россияне уже нет

В настоящее время ЕС уже ведет переговоры с Норвегией. Кроме того, есть потенциальный интерес со стороны Канады. Правда, не все дипломаты приветствуют такое решение.

Ранее СМИ заявили, что в течение недели ЕС планирует передать Украине большую партию боеприпасов. Об этом сообщили источники FT в ЕС.

Это произойдет быстро, очень быстро. Думаю, что речь идет о вопросах дней, недель, а не месяцев,

– говорится в заявлении источника.

ЕС выделил на это миллиард евро. Кроме того, в Евросоюзе работают над трехкомпонентным планом. В частности, он предусматривает: