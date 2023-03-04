У ЄС вважають, що чим більше країн долучаться до закупівлі боєприпасів, тим легше буде знайти гроші та домовитися про глобальніші контракти. Це має сенс, особливо, зважаючи, що ці держави дуже охоче допомагають Україні.

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Наразі ЄС вже веде переговори з Норвегією. Окрім того, є потенційний інтерес з боку Канади. Щоправда, наразі не всі дипломати вітають таке рішення.

Раніше ЗМІ заявили, що упродовж тижня ЄС планує передати Україні велику партію боєприпасів. Про це повідомили джерела FT у ЄС.

Це відбудеться швидко, дуже швидко. Гадаю, що йдеться про питання днів, тижнів, а не місяців,

– мовиться у заяві джерела.

ЄС виділив на це мільярд євро. Окрім того, у Євросоюзі працюють над трикомпонентним планом. Зокрема, він передбачає: