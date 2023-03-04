Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він підкреслив, що артилерія, яку використовує ворог, має значно меншу точність і дальність.

Дивіться також Знекровлюємо ворога до отримання західної техніки: майор ЗСУ спрогнозував наш контрнаступ

Коваленко повідомив, що зараз українські бійці роблять в середньому по 5 – 6 тисяч пострілів з артилерії на добу, це число з відхиленням в 10 – 15%.

Ці постріли робимо як калібром 152-міліметру, 122-міліметру – це радянські, так і, наприклад, зразку НАТО 155-міліметрового, 105-міліметрового калібру тощо,

– додав експерт.

Яка ситуація з боєприпасами в Росії

Натомість російські окупанти на добу роблять приблизно до 15 тисяч пострілів. Коваленко зауважив, що в перші місяці повномасштабного вторгнення росіяни могли робити по 70 – 80 тисяч пострілів на добу. В них уже відчувається снарядний голод.

Коваленко повідомив, що російські окупанти без артилерії не можуть ні наступати повноцінно, ні вести оборону. Найяскравішим прикладом є Вугледар. Там вони сконцентрували велику кількість сил та засобів, але, не маючи, відповідної підтримки артилерії та пропорційного забезпечення боєкомплектами, не змогли реалізувати потенціал цих сил та засобів, бо не мали можливості повноцінно та ефективно їх прикривати артилерією.

Зараз Росія має кількісну перевагу, але не готова продовжувати у такому ж темпі, як раніше.

Адже тут ще питання виробництва. Росія не може розпочати нові лінії, щоб виробляти необхідну кількість боєприпасів, а от наші міжнародні партнери можуть. Тобто ми можемо отримувати більше боєприпасів через деякий час, а от російські окупаційні війська вже ні. Вони деградують в той час, як ми еволюціонуємо,

– зауважив експерт.

Звернення Резнікова: дивитись відео

Західні партнери налагоджують виробництво

Якщо західні партнери України задовольнять прохання Резнікова і Україна отримуватиме 250 тисяч боєприпасів на місяць, це дозволить робити близько 8 тисяч пострілів на добу високоточною та далекобійною артилерією. Це дозволить вести не лише оборонні дії, а й контрнаступальні, наголосив військово-політичний оглядач.

Західні союзники України повідомляли, що їхні запаси теж закінчуються, однак вони починають налагоджувати виробництво. Наприклад, Болгарія почала виробляти боєприпаси, повідомив Коваленко.

Зараз відбувається процес переходу саме на виробництво боєприпасів та снарядів на рівні воєнного часу,

– наголосив спікер.

План ЄС щодо передачі боєприпасів Україні