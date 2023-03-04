Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что артиллерия врага имеет значительно меньшую точность и дальность.

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Коваленко сообщил, что сейчас украинские бойцы производят в среднем по 5 – 6 тысяч выстрелов из артиллерии в сутки, это число с отклонением в 10 – 15%.

Эти выстрелы производим как калибром 152-миллиметра, 122-миллиметра – это советские, так и, например, образца НАТО 155-миллиметрового, 105-миллиметрового калибра и т.д.

– добавил эксперт.

Какая ситуация с боеприпасами в России

В то же время российские оккупанты в сутки производят примерно до 15 тысяч выстрелов. Коваленко отметил, что в первые месяцы полномасштабного вторжения россияне могли производить по 70 – 80 тысяч выстрелов в сутки. В них уже чувствуется снарядный голод.

Коваленко сообщил, что российские оккупанты без артиллерии не могут ни наступать полноценно, ни вести оборону. Самым ярким примером является Угледар. Там они сконцентрировали большое количество сил и средств, но, не имея соответствующей поддержки артиллерии и пропорционального обеспечения боекомплектами, не смогли реализовать потенциал этих сил и средств, поскольку не имели возможности полноценно и эффективно их прикрывать артиллерией.

Сейчас Россия имеет количественное преимущество, но не готова продолжать в таком же темпе, как раньше.

Здесь ведь еще вопрос производства. Россия не может начать новые линии, чтобы производить необходимое количество боеприпасов, а наши международные партнеры могут. То есть, мы можем получать больше боеприпасов через некоторое время, а вот российские оккупационные войска уже нет. Они деградируют в то время как мы эволюционируем,

– заметил эксперт.

Обращение Резникова: смотреть видео

Западные партнеры налаживают производство

Если западные партнеры Украины удовлетворят просьбу Резникова и Украина будет получать 250 тысяч боеприпасов в месяц, это позволит производить около 8 тысяч выстрелов в сутки высокоточной и дальнобойной артиллерией. Это позволит вести не только оборонительные действия, но и контрнаступательные, отметил военно-политический обозреватель.

Западные союзники Украины сообщали, что их запасы тоже заканчиваются, однако они начинают налаживать производство. К примеру, Болгария начала производить боеприпасы, сообщил Коваленко.

Сейчас происходит процесс перехода именно на производство боеприпасов и снарядов на уровне военного времени.

– подчеркнул спикер.

План ЕС по передаче боеприпасов Украине