Такое заявление сделал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Представитель ЕС в России присутствовал 27 мая на суде над Эмиром-Усэйном Куку.

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Стано констатировал, что Россия продолжает преследовать крымских татар и правозащитников.

ЕС призывает немедленно и безоговорочно освободить его, а также всех задержанных и осужденных в Крыму с нарушением международного права,

– подчеркнул он.

Что известно о деле Эмира-Усэйна?

Крымского правозащитника осудили в России к 12 годам колонии строгого режима за участие в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана в России террористической организацией. 26 мая Верховный суд России рассмотрел кассационную жалобу адвоката и подсудимых по "делу Хизб ут-Тахрир" и полностью отказал в ее удовлетворении.

Заметим, что по информации МИД Украины, Россия продолжает незаконно удерживать за решеткой в ​​оккупированном Крыму и на территории России более 100 граждан Украины по политическим мотивам.