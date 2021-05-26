Уполномоченная Верховной Рады по правам человека пояснила, что Марченко требует гормональной терапии, которую ему назначили после удаления щитовидной железы.

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В пленника Кремля Марченко ухудшилось состояние здоровья

Несмотря на то, что родные и адвокаты передают необходимые медпрепараты, администрация исправительного учреждения Александру их не предоставляет,

– сообщила Денисова.

По ее словам, в течение месяца, в течение которого он находится в колонии в Краснодарском крае, политзаключенному не провели квалифицированный медосмотр.

Непредоставление надлежащей медицинской помощи уже привело к значительному ухудшению состояния здоровья Марченко. Денисова обратила внимание на то, что ситуация может осложниться, ведь несмотря на его плохое самочувствие, мужчину дважды помещали в штрафной изолятор – в среднем на срок 15 суток.

Денисова требует реакции России на нарушения прав человека

Уполномоченная Рады по правам человека отметила, что такие действия руководства исправительной колонии расцениваются как пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и является прямым нарушением международного законодательства.

"Обращаюсь к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием принять безотлагательные меры для восстановления нарушенных прав Александра Марченко", – добавила она.

Денисова просит

провести полное медицинское обследование политзаключенного,

предоставить соответствующий комплекс лечения,

содействие в получении необходимых медпрепаратов,

проверить правомерность помещения его в ШИЗО.

Кроме того, омбудсмен призывает международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы заставить выполнять нормы международного права и немедленно освободить всех пленников Кремля.

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