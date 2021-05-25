Марченко схватили боевики в оккупированном Донецке в 2018 году, а затем "осудили" за шпионаж. В 2019 году международная правозащитная организация "Мемориал" признала украинца политзаключенным.
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Марченко в России отправляют в ШИЗО и не дают лекарств
Российская адвокатская группа "Команда 29" рассказала, что украинского политзаключенного в России лишают жизненно необходимых лекарств, а при этом еще и отправляют в ШИЗО (штрафной изолятор).
Наш подзащитный Александр Марченко болел раком, ему необходимые лекарства. Без них отказывают ноги. Но наблюдатели не только не передавали ему таблетки – его наказывают за плохое состояние, отправляя в ШИЗО,
– говорится в сообщении.
Из-за онкологического заболевания украинцу удаляли щитовидную железу, теперь он должен регулярно принимать гормональные препараты. Родственники и адвокаты их передают в колонию, но тамошняя администрация долго их не выдавала.
Более того, в течение месяца пребывания Марченко в колонии в Краснодаре его так и не осмотрел врач. Это обещают аж на середину июня.
Удерживаемому в России украинцу очень нужна поддержка
Адвокаты просят писать Марченко хотя бы письма. Ведь "в условиях полной изоляции слова неравнодушных людей очень важны". Отношение администрации колонии к заключенному также может из-за этого улучшиться:
Когда там видят, что судьбой политического заключенного интересуется большое количество людей, его вряд ли будут бить или незаконно отправлять в изолятор,
– пишут правозащитники.
Россия осудила Марченко на 10 лет заключения
- 17 декабря 2018 Александр Марченко находился в оккупированном Донецке. Туда он поехал, чтобы забрать свой автомобиль. Однако неожиданно украинца схватили боевики.
- Два месяца Марченко держали в застенках "Изоляции" и подвергали пыткам. А потом отвезли на границу и отдали представителям ФСБ России.
- Уголовное дело против Марченко открыли 30 апреля 2019. Обвинили украинца в подготовке к приобретению и незаконному перемещению с территории России продукции военного назначения, а еще и в шпионаже.
- В декабре 2019 правозащитный центр "Мемориал" признал украинца Александра Марченко политзаключенным в России. Но, не взирая ни на что, 26 ноября 2020 Марченко объявили приговор – 10 лет лишения свободы.
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