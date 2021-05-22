Подконтрольный окупанту Евпаторийский суд приговорил украинца по статье о "создании экстремистского сообщества". Парня задержали, когда тот приехал в оккупированный Крым.

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Украинского студента осудили якобы за группу в соцсети

Оккупационная власть утверждает, что украинец в 2018 году якобы создал в соцсети группу, где разработал устав, структуру и символику "экстремистского сообщества с целью возвращения Крыма и Севастополя под юрисдикцию Украины". Более того, он якобы активно вербовал участников группы среди жителей полуострова и призывал их к совершению противоправных действий.

Сотрудники ФСБ задержали парня в 2020 году, когда он приехал на территорию Крыма. В ФСБ уже знали о его якобы преступной деятельности.

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"Гражданин Д. вину признал полностью, раскаялся в содеянном" – утверждают в так называемом "суде". Добавляют, что парень якобы "попал под влияние группы украинских студентов с радикально-националистическими убеждениями, а также пропаганды украинских СМИ".

"Учитывая" все факторы, оккупационная власть приговорила его к 1 году пребывания в исправительной колонии общего режима, запретив год администрировать сайты и сообщества в соцсетях.

Кстати, в 2020 году сообщалось, что в Крыму ФСБ задержало 22-летнего одессита Александра Долженкова, геолога по образованию, который учился в Одесском национальном университете имени Мечникова. Он приехал в Крым вместе с мамой на отдых. Долженкова также обвиняли в "экстремизме". Однако пока не можем утверждать, что речь идет именно о нем.

Обратите внимание! Пророссийские боевики на оккупированной части Донбасса и в Крыму продолжают незаконно удерживать украинцев. По состоянию на 13 марта 2021 года в плену оккупантов находится 382 человека. Из них на территории России и в Крыму – 114, из них 78 – крымских татар.

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