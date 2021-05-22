Подконтрольный окупанту Евпаторийский суд приговорил украинца по статье о "создании экстремистского сообщества". Парня задержали, когда тот приехал в оккупированный Крым.
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Украинского студента осудили якобы за группу в соцсети
Оккупационная власть утверждает, что украинец в 2018 году якобы создал в соцсети группу, где разработал устав, структуру и символику "экстремистского сообщества с целью возвращения Крыма и Севастополя под юрисдикцию Украины". Более того, он якобы активно вербовал участников группы среди жителей полуострова и призывал их к совершению противоправных действий.
Сотрудники ФСБ задержали парня в 2020 году, когда он приехал на территорию Крыма. В ФСБ уже знали о его якобы преступной деятельности.
Украинца лишили свободы на год
"Гражданин Д. вину признал полностью, раскаялся в содеянном" – утверждают в так называемом "суде". Добавляют, что парень якобы "попал под влияние группы украинских студентов с радикально-националистическими убеждениями, а также пропаганды украинских СМИ".
"Учитывая" все факторы, оккупационная власть приговорила его к 1 году пребывания в исправительной колонии общего режима, запретив год администрировать сайты и сообщества в соцсетях.
Кстати, в 2020 году сообщалось, что в Крыму ФСБ задержало 22-летнего одессита Александра Долженкова, геолога по образованию, который учился в Одесском национальном университете имени Мечникова. Он приехал в Крым вместе с мамой на отдых. Долженкова также обвиняли в "экстремизме". Однако пока не можем утверждать, что речь идет именно о нем.
Коротко об осуждении в оккупированном Крыму
- Российская оккупационная власть постоянно нарушает права человека в Крыму. В частности по сфабрикованным делам осуждают украинцев.
- 21 апреля 2021 года в Крыму осудили украинского военного, которого оккупанты похитили с боевой позиции. Евгению Добринскому присудили 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
- 29 апреля 2 украинцев в оккупированном Крыму приговорили к 10 годам в колонии строгого режима. Их обвинили в якобы торговле наркотиками.