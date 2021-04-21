Подконтрольный оккупационным властям суд в Крыму вынес приговор военному ВСУ Евгению Добринскому. Его в мае 2020 года похитили с боевой позиции на админгранице с Крымом.

Оккупанты осудили его за якобы незаконное пересечение государственной границы России и контрабанду наркотических средств. О приговоре сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Добринскому присудили 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Денисова осудила такое решение суда и обвинила оккупантов в фальсификации дела.

Доказательства, предоставленные суду стороной защиты во время судебных заседаний, свидетельствуют о невиновности украинского военнослужащего,

– написала омбудсмен.

Денисова добавила: считает недопустимым преследование за выполнение конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины. Поэтому она осудила действия оккупационных властей.

Что известно об исчезновении Добринского