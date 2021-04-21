В Крыму осудили украинского военного, которого оккупанты похитили с боевой позиции
Подконтрольный оккупационным властям суд в Крыму вынес приговор военному ВСУ Евгению Добринскому. Его в мае 2020 года похитили с боевой позиции на админгранице с Крымом.
Источник:фейсбук Людмилы Денисовой
Оккупанты осудили его за якобы незаконное пересечение государственной границы России и контрабанду наркотических средств. О приговоре сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Тем временем Британский генерал предупредил о возможной попытке России пробить наземный коридор в Крым
Добринскому присудили 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Денисова осудила такое решение суда и обвинила оккупантов в фальсификации дела.
Доказательства, предоставленные суду стороной защиты во время судебных заседаний, свидетельствуют о невиновности украинского военнослужащего,
– написала омбудсмен.
Денисова добавила: считает недопустимым преследование за выполнение конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины. Поэтому она осудила действия оккупационных властей.
Что известно об исчезновении Добринского
- Евгений Добринский – солдат 95-й десантно-штурмовой бригады, который нес службу на наблюдательном посту вблизи села Чонгар на Херсонщине.
- Этот пост – на админгранице с оккупированным Россией Крымом.
- Военный пропал 30 мая около 5 утра. На месте исчезновения Добринского обнаружили следы борьбы.
- Вероятности того, что Добринский перешел на сторону врага добровольно, не было с самого начала.
- Лишь через несколько дней ФСБ России официально подтвердило, что украинский военный находится у них. Они даже опубликовали видео с его признанием и якобы нарушением.
- В ВСУ сразу же отметили, что это – пропагандистский фейк с ошибками в постановочном видео.
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