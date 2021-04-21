Підконтрольний окупаційній владі суд у Криму виніс вирок військовому ЗСУ Євгенію Добринському. Його у травні 2020 року викрали з бойової позиції на адмінмежі з Кримом.

Окупанти засудили його за начебто незаконний перетин державного кордону Росії та контрабанду наркотичних засобів. Про вирок повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Тим часом Британський генерал попередив про можливу спробу Росії пробити наземний коридор до Криму

Добринському присудили 3 роки і 6 місяців позбавлення волі у колонії загального режиму. Денісова засудила таке рішення суду і звинуватила окупантів у фальсифікації справи.

Докази надані суду стороною захисту під час судових засідань свідчать про невинуватість українського військовослужбовця,

– написала омбудсмен.

Денісова додала: вважає неприпустимим переслідування за виконання конституційного обов’язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України. Відтак вона засудила дії окупаційної влади.

Що відомо про зникнення Добринського