Марченка схопили бойовики в окупованому Донецьку у 2018 році, а потім "засудили" за шпигунство. У 2019 році міжнародна правозахисна організація "Меморіал" визнала українця політв'язнем.

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Марченка у Росії відправляють у ШІЗО та не дають ліків

Російська адвокатська група "Команда 29" розповіла, що українського політв'язня у Росії позбавляють життєво необхідних ліків, а при цьому ще й відправляють до ШІЗО (штрафний ізолятор).

Наш підзахисний Олександр Марченко хворів на рак, йому необхідні ліки. Без них відмовляють ноги. Але наглядачі не тільки не передавали йому таблетки – його карають за поганий стан, відправляючи до ШІЗО,

– мовиться в повідомленні.

Через онкологічне захворювання українцеві видаляли щитоподібну залозу, тепер він повинен регулярно приймати гормональні препарати. Родичі й адвокати їх передають до колонії, але тамтешня адміністрація довго їх не видавала.

Ба більше, впродовж місяця перебування Марченка в колонії у Краснодарі його так і не оглянув лікар. Це обіцяють аж на середину червня.

Утримуваному в Росії українцеві дуже потрібна підтримка

Адвокати просять писати Марченку бодай листи. Адже "в умовах повної ізоляції слова небайдужих людей дуже важливі". Ставлення адміністрації колонії до ув'язненого також може через це покращитися:

Коли там бачать, що долею політичного вʼязня цікавиться велика кількість людей, його навряд чи будуть бити або незаконно відправляти до ізолятора,

– пишуть правозахисники.

Адреса політв'язня (російською мовою): 350039 Краснодарский край, город Краснодар, улица Калинина, 58, ФКУ ИК-14, Марченко Александру Владимировичу 1971 года рождения.

Росія засудила Марченка на 10 років ув'язнення

17 грудня 2018 року Олександр Марченко перебував в окупованому Донецьку. Туди він поїхав, аби забрати свій автомобіль. Однак несподівано українця схопили бойовики.

Два місяці Марченка тримали у катівні "Ізоляція" та піддавали тортурам. А потім відвезли на кордон і віддали представникам ФСБ Росії.

Кримінальну справу проти Марченка відкрили 30 квітня 2019. Звинуватили українця у підготовці до придбання та незаконному переміщенні з території Росії продукції військового призначення, а ще й у шпигунстві.

У грудні 2019 року правозахисний центр "Меморіал" визнав українця Олександра Марченка політв'язнем у Росії. Та попри все 26 листопада 2020 Марченку оголосили вирок – 10 років позбавлення волі.

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