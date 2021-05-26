Уповноважена Верховної Ради з прав людини пояснила, що Марченко потребує гормональної терапії, яку йому призначили після видалення щитоподібної залози.

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У бранця Кремля Марченка погіршився стан здоров'я

Попри те, що рідні та адвокати передають необхідні медпрепарати, адміністрація виправної установи Олександрові їх не надає,

– повідомила Денісова.

За її словами, протягом місяця, який він перебуває в колонії у Краснодарському краю, політв'язню не провели кваліфікований медогляд.

Ненадання належної медичної допомоги вже призвело до значного погіршення стану здоров’я Марченка. Денісова звернула увагу на те, що ситуація може ускладнитися, адже попри його погане самопочуття, чоловіка двічі поміщали у штрафний ізолятор – загалом на термін 15 діб.

Денісова вимагає реакції Росії на порушення прав людини

Уповноважена Ради з прав людини зазначила, що такі дії керівництва виправної колонії розцінюються як катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження та є прямим порушенням міжнародного законодавства.

"Звертаюсь до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою вжити невідкладних заходів для відновлення порушених прав Олександра Марченка", – додала вона.

Денісова просить

провести повне медичне обстеження політв'язня,

надати відповідний комплекс лікування,

сприяти в отриманні необхідних медпрепаратів,

перевірити правомірність поміщення його у ШІЗО.

Крім того, омбудсменка закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, аби змусити виконувати норми міжнародного права та негайно звільнити усіх бранців Кремля.

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