Таку заяву зробив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано. Представник ЄС в Росії 27 травня був присутній сьогоднішньому суді над Еміром-Усейном Куку.
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Стано констатував, що Росія продовжує переслідувати кримських татар і правозахисників.
ЄС закликає негайно і беззастережно звільнити його, а також усіх затриманих і засуджених в Криму з порушенням міжнародного права,
– наголосив він.
Що відомо про справу Еміра-Усейна?Кримського правозахисника засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму за участь в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір", яка визнана в Росії терористичною організацією. 26 травня Верховний суд Росії розглянув касаційну скаргу адвоката і підсудних у "справі Хізб ут-Тахрір" і повністю відмовив у її задоволенні.
Зауважимо, що за інформацією МЗС України, Росія продовжує незаконно утримувати за ґратами в окупованому Криму та на території Росії понад 100 громадян України за політичними мотивами.