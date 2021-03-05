Европейский Союз еще на год продлил санкции против 8 человек из окружения беглого экс-президента Виктора Януковича. В то же время из списка официально исключили Сергея Арбузова и Дмитрия Табачника.

Решение одобрил Совет Евросоюза 4 марта, однако в силу оно вступило в день публикации – 5 марта.

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Впервые Евросоюз ввел санкции в марте 2014 года. Причиной стало ненадлежащее использование государственных фондов Украины и служебные злоупотребления, которые привели к потере бюджетных фондов. Впоследствии санкции ежегодно продлевали.

Ограничения предусматривали замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС.

Против кого продлили санкции

Виктора Януковича,

его сына Александра,

экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко,

его заместителя Виктора Ратушняка,

экс-генпрокурора Виктора Пшонки,

его сына Артема,

бизнесмена Сергея Курченко,

экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Так, ограничения против этих лиц будут действовать еще до 6 марта 2022 года.

Что известно о лицах, которых исключили из списка

Бывшего вице-премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника исключили из санкционного списка.

Заметим, Табачник был министром образования Украины в течение 2010 – 2014 годов. После Революции Достоинства он бежал из страны. С 2015 года его объявили в розыск.

Сергей Арбузов в 2010 – 2013 годах занимал пост председателя Нацбанка, а с декабря 2012 по январь 2014 года он был первым вице-премьер-министром. Чиновник также исполнял обязанности премьер-министра, после того, как с должности ушел Николай Азаров.

Обратите внимание! В 2014 году в санкционном списке ЕС было 14 человек из окружения Януковича. Однако, из-за недостаточных доказательств против них от следствия, Союз начал исключать сторонников беглого президента из списка. Кстати, против Азарова ограничения уже сняли.