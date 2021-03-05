У ЄС розповіли проти кого з оточення Януковича продовжили санкції
Європейський Союз ще на рік продовжив санкції проти 8 осіб з оточення експрезидента-втікача Віктора Януковича. Водночас зі списку офіційно виключили Сергія Арбузова та Дмитра Табачника.
Джерело:вісник ЄС
Рішення схвалила Рада Євросоюзу 4 березня, однак чинності воно набрало у день публікації – 5 березня.
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Вперше Євросоюз запровадив санкції у березні 2014 року. Причиною стало неналежне використання державних фондів України та службові зловживання, що призвели до втрати бюджетних фондів. Згодом санкції щороку продовжували.
Обмеження передбачали замороження активів і заборону на в'їзд у країни ЄС.
Проти кого продовжили санкції
- Віктора Януковича,
- його сина Олександра,
- ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка,
- його заступника Віктора Ратушняка,
- ексгенпрокурора Віктора Пшонки,
- його сина Артем,
- бізнесмена Сергія Курченка,
- ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.
Так, обмеження проти цих осіб діятимуть ще до 6 березня 2022 року.
Що відомо про осіб, яких виключили із списку
Колишнього віцепрем'єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника виключили з санкційного списку.
Зауважимо, Табачник був міністром освіти України впродовж 2010 – 2014 років. Після Революції Гідності він втік із країни. З 2015 року його оголосили в розшук.
Сергій Арбузов у 2010 – 2013 роках обіймав посаду голови Нацбанку, а з грудня 2012 по січень 2014 року він був першим віцепрем'єр-міністром. Чиновник також виконував обов'язки прем'єр-міністра, після того, як з посади пішов Микола Азаров.
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