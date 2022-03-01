ЕС рассмотрит отключение от системы SWIFT российских банков, но без "Сбербанка", – СМИ

Евросоюз рассматривает возможность исключения от SWIFT 7 российских банков, но некоторые крупные банки в списке отсутствуют.

Очевидно, что ЕС неохотно изымает банки РФ из SWIFT из-за зависимости от нефти и газа из России. Об этом сообщило издание Politico.eu.

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По данным издания, ЕС рассматривает возможность отключить семь российских банков РФ от SWIFT. Но в список не входят ни крупнейший российский банк Сбербанк, ни Газпромбанк. Остальные шесть банков до сих пор находятся в списке.

Значение системы SWIFT для России

По данным Российской национальной ассоциации SWIFT:

пользователями SWIFT в России являются более 300 ведущих банков и организаций;

более половины российских кредитных организаций представлены в SWIFT, они производят 80% расчетов;

Россия входит в топ стран по числу пользователей платформы.

Какие последствия ощутит Россия после отключения

Отключение России от сети приведет к серьезным проблемам в ее экономике, поскольку ограничит доступ страны к мировым финансовым рынкам. В теории Россия и дальше сможет посылать деньги через банки, не попавшие под санкции. Но платежные документы придется отправлять по почте или другим неудобным и ненадежным способом.

Запрет усложнит русским компаниям и обыденным гражданам платить за импортируемые продукты либо получать средства за экспорт продуктов. Больше всего это ударит по нефтегазовому сектору. Это также ограничит возможность россиян инвестировать или брать ссуды за рубежом.

Платежи внутри России не остановятся, потому что у них есть своя платежная система. Будут торговать с Китаем, у них своя система. Остается также экзотика – платежи за наличные деньги, крипту, золото, другие системы. Но факт остается фактом, платежи с цивилизованным миром им резко усложнятся,

– подчеркнул народный депутат Даниил Гетманцев.

Это решение также приведет к цепному эффекту: инвесторы будут выходить из страны, а компании будут переезжать за границу.

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