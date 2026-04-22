Это правильный сигнал, – Зеленский прокомментировал разблокирование 90 миллиардов евро и санкций

Венгрия и Словакия согласились снять вето на предоставление кредита от ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро. Также планируется обсуждение нового санкционного пакета против России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как комментирует разблокирование кредита Владимир Зеленский?

Глава государства отметил, что сейчас уже началась реализация договоренностей с Евросоюзом по разблокированию займа на два года, а также принятие нового пакета санкций против России.

Разблокирование – это правильный сигнал в имеющихся обстоятельствах. Россия должна закончить свою войну. И мотивы для этого у нее могут появиться только тогда, когда и поддержка для Украины, и давление на Россию будут достаточными,

подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас Украина добросовестно выполняет свои обязательства в отношениях с ЕС, даже в сложных и спорных вопросах – говорится о восстановлении нефтепровода "Дружба".

В то же время Киев надеется на необходимые шаги со стороны ЕС, которые помогут защитить жизнь украинцев и приблизить европейскую интеграцию Украины.

Зеленский подчеркнул важность скорейшего запуска пакета поддержки от Евросоюза.

Какие еще вопросы сдвинулись с места?

Глава государства сообщил, что Украина планирует переговоры с европейскими лидерами по открытию переговорных кластеров, отметив, что необходимые условия для этого уже выполнены.

Также Зеленский подчеркнул, что сейчас идет активная работа над усилением санкций против России и развитием европейской энергетической системы таким образом, чтобы лишить Кремль возможности влиять на Европу через энергоснабжение.

Что этому предшествовало?