Это правильный сигнал, – Зеленский прокомментировал разблокирование 90 миллиардов евро и санкций
- Венгрия и Словакия сняли вето на предоставление Украине кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро.
- Планируется усиление санкций против России и переговоры с европейскими лидерами по европейской интеграции Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Как комментирует разблокирование кредита Владимир Зеленский?
Глава государства отметил, что сейчас уже началась реализация договоренностей с Евросоюзом по разблокированию займа на два года, а также принятие нового пакета санкций против России.
Разблокирование – это правильный сигнал в имеющихся обстоятельствах. Россия должна закончить свою войну. И мотивы для этого у нее могут появиться только тогда, когда и поддержка для Украины, и давление на Россию будут достаточными,
подчеркнул Зеленский.
По его словам, сейчас Украина добросовестно выполняет свои обязательства в отношениях с ЕС, даже в сложных и спорных вопросах – говорится о восстановлении нефтепровода "Дружба".
В то же время Киев надеется на необходимые шаги со стороны ЕС, которые помогут защитить жизнь украинцев и приблизить европейскую интеграцию Украины.
Зеленский подчеркнул важность скорейшего запуска пакета поддержки от Евросоюза.
Какие еще вопросы сдвинулись с места?
Глава государства сообщил, что Украина планирует переговоры с европейскими лидерами по открытию переговорных кластеров, отметив, что необходимые условия для этого уже выполнены.
Также Зеленский подчеркнул, что сейчас идет активная работа над усилением санкций против России и развитием европейской энергетической системы таким образом, чтобы лишить Кремль возможности влиять на Европу через энергоснабжение.
Что этому предшествовало?
Во вторник, 21 апреля, Владимир Зеленский сообщил о завершении ремонтных работ на поврежденном участке нефтепровода "Дружба". По его словам, инфраструктура готова к восстановлению работы, а специалисты обеспечили базовые технические условия для функционирования трубопровода и оборудования. В то же время он отметил, что не будет гарантировать, что подобная атака с российской стороны не повторится.
Впоследствии Венгрия и Словакия сообщили, что в случае восстановления транзита нефти по трубопроводу "Дружба" они не будут блокировать кредит для Украины и санкции против России.
Днем 22 апреля министр экономики Словакии Дениса Сакова проинформировала о возобновлении прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" после завершения ремонтных работ. Поставки в Словакию состоятся ориентировочно 23 апреля утром.