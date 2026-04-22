Однако риск новых атак России на энергетическую инфраструктуру остается высоким. Об этом сообщает "Укртранснафта".

Что известно об окончании ремонтных работ?

Компания MOL Plc. сообщила, что получила официальное подтверждение от "Укртранснафта" о завершении ремонтных работ на украинском участке нефтепровода "Дружба". Согласно сообщению, работы завершили по состоянию на 18:00 21 апреля 2026 года.

Также было прекращено действие форс-мажорных обстоятельств, которые действовали с 27 января. Украинская сторона заявила о готовности возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию. Речь идет об одной из ключевых ветвей поставок энергоресурсов в Центральную Европу.

Президент Владимир Зеленский подтвердил завершение ремонта и отметил, что Украина выполнила свою часть обязательств перед европейскими партнерами. По его словам, инфраструктуру подготовили к восстановлению работы, а специалисты обеспечили необходимые технические условия для запуска трубопровода.

В то же время глава государства предостерег, что гарантировать полную безопасность объекта пока невозможно из-за постоянной угрозы новых атак со стороны России.

Мы выполнили свою часть работы. Инфраструктура готова к восстановлению, но риски повторных ударов по энергетическим объектам остаются,

– подчеркнул Зеленский.

По информации источников, технические испытания нефтепровода могут состояться сразу после завершения ремонта. Ранее о возможном возобновлении поставок сообщало агентство Bloomberg.

Ожидается, что после тестирования транзит нефти в Европу могут постепенно восстановить.

Какова позиция Венгрии по восстановлению "Дружбы"?