Однако риск новых атак России на энергетическую инфраструктуру остается высоким. Об этом сообщает "Укртранснафта".
Что известно об окончании ремонтных работ?
Компания MOL Plc. сообщила, что получила официальное подтверждение от "Укртранснафта" о завершении ремонтных работ на украинском участке нефтепровода "Дружба". Согласно сообщению, работы завершили по состоянию на 18:00 21 апреля 2026 года.
Также было прекращено действие форс-мажорных обстоятельств, которые действовали с 27 января. Украинская сторона заявила о готовности возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию. Речь идет об одной из ключевых ветвей поставок энергоресурсов в Центральную Европу.
Президент Владимир Зеленский подтвердил завершение ремонта и отметил, что Украина выполнила свою часть обязательств перед европейскими партнерами. По его словам, инфраструктуру подготовили к восстановлению работы, а специалисты обеспечили необходимые технические условия для запуска трубопровода.
В то же время глава государства предостерег, что гарантировать полную безопасность объекта пока невозможно из-за постоянной угрозы новых атак со стороны России.
Мы выполнили свою часть работы. Инфраструктура готова к восстановлению, но риски повторных ударов по энергетическим объектам остаются,
– подчеркнул Зеленский.
По информации источников, технические испытания нефтепровода могут состояться сразу после завершения ремонта. Ранее о возможном возобновлении поставок сообщало агентство Bloomberg.
Ожидается, что после тестирования транзит нефти в Европу могут постепенно восстановить.
Какова позиция Венгрии по восстановлению "Дружбы"?
Вопрос запуска нефтепровода остается политически чувствительным для Венгрии и непосредственно влияет на ее энергетическую стабильность. Новоизбранный премьер Петер Мадьяр отметил, что возобновление поставок нефти является критически важным для обеспечения безопасности страны и стабильности экономики.
По его словам, правительство внимательно следит за ситуацией вокруг украинского участка трубопровода и ожидает четких сигналов о готовности к восстановлению транзита. Мадьяр подчеркнул, что Будапешт рассчитывает на выполнение Украиной взятых на себя обязательств по восстановлению работы "Дружбы".
В то же время он заверил, что Венгрия не намерена блокировать финансовую помощь Украине со стороны Европейского Союза, даже несмотря на сложность переговорного процесса. Политик также отметил, что его страна выступает за прагматичный подход, который предусматривает сочетание поддержки Украины с учетом собственных национальных интересов.
Отдельно Мадьяр заявил, что Венгрия заинтересована в предсказуемых и бесперебойных поставках энергоресурсов, ведь любые перебои создают риски для внутреннего рынка. В то же время он предостерег, что Будапешт не согласится на политическое давление или использование энергетики как инструмента влияния. По его словам, восстановление транзита должно происходить на взаимовыгодных условиях и без дополнительных политических требований.