Проте ризик нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру залишається високим. Про це повідомляє "Укртранснафта".
Що відомо про закінчення ремонтних робіт?
Компанія MOL Plc. повідомила, що отримала офіційне підтвердження від "Укртранснафта" про завершення ремонтних робіт на українській ділянці нафтопроводу "Дружба". Згідно з повідомленням, роботи завершили станом на 18:00 21 квітня 2026 року.
Також було припинено дію форс-мажорних обставин, які діяли з 27 січня. Українська сторона заявила про готовність відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини. Йдеться про одну з ключових гілок постачання енергоресурсів до Центральної Європи.
Президент Володимир Зеленський підтвердив завершення ремонту та наголосив, що Україна виконала свою частину зобов’язань перед європейськими партнерами. За його словами, інфраструктуру підготували до відновлення роботи, а фахівці забезпечили необхідні технічні умови для запуску трубопроводу.
Водночас глава держави застеріг, що гарантувати повну безпеку об’єкта наразі неможливо через постійну загрозу нових атак з боку Росії.
Ми виконали свою частину роботи. Інфраструктура готова до відновлення, але ризики повторних ударів по енергетичних об’єктах залишаються,
– наголосив Зеленський.
За інформацією джерел, технічні випробування нафтопроводу можуть відбутися одразу після завершення ремонту. Раніше про можливе відновлення постачання повідомляло агентство Bloomberg.
Очікується, що після тестування транзит нафти до Європи можуть поступово відновити.
Якою є позиція Угорщини щодо відновлення "Дружби"?
Питання запуску нафтопроводу залишається політично чутливим для Угорщини та безпосередньо впливає на її енергетичну стабільність. Новообраний прем’єр Петер Мадяр наголосив, що відновлення постачання нафти є критично важливим для забезпечення безпеки країни та стабільності економіки.
За його словами, уряд уважно стежить за ситуацією довкола української ділянки трубопроводу та очікує чітких сигналів про готовність до відновлення транзиту. Мадяр підкреслив, що Будапешт розраховує на виконання Україною взятих на себе зобов’язань щодо відновлення роботи "Дружби".
Водночас він запевнив, що Угорщина не має наміру блокувати фінансову допомогу Україні з боку Європейського Союзу, навіть попри складність переговорного процесу. Політик також наголосив, що його країна виступає за прагматичний підхід, який передбачає поєднання підтримки України з урахуванням власних національних інтересів.
Окремо Мадяр заявив, що Угорщина зацікавлена у передбачуваних і безперебійних поставках енергоресурсів, адже будь-які перебої створюють ризики для внутрішнього ринку. Водночас він застеріг, що Будапешт не погодиться на політичний тиск чи використання енергетики як інструменту впливу. За його словами, відновлення транзиту має відбуватися на взаємовигідних умовах і без додаткових політичних вимог.