Вместе с тем, ослабление санкций получили и сын Януковича Александр, а также экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка и его сын Артем.

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О каких санкциях говорится и почему их ослабили

В этом контексте говорится о санкциях, которые Европейский Союз ввел 5 марта 2014 года за "расточение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением". Они касаются доступа упомянутых лиц к их активам в Европе.

Обратите внимание! Совет Евросоюза решил снять часть санкций из-за того, что действие этих ограничений прошло 6 сентября.

В августе экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр, попали под новые санкции Европейского союза. По итогам Рады, оба сыграли роль в подрыве и угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, а также стабильности и безопасности государства. А что касается младшего Януковича, Александра, то он проводил соглашения с "сепаратистскими группировками на Донбассе Украины".

Отметим, что в 2021 году Генеральный суд ЕС аннулировал санкции против Януковича и его сына Александра. Однако решение касалось тех ограничений, которые уже утратили свою силу, поскольку Брюссель ежегодно продлевает санкции. В августе этого года ЕС ввел новые санкции против экс-президента Украины за подрыв территориальной целостности.

В чем обвиняют Виктора Януковича в Украине

В Украине Янукович продолжает фигурировать по уголовным делам, в частности его обвиняют в:

пособничестве в умышленных действиях, совершенных ради изменения границ территории и государственной границы Украины;

государственной измене;

пособничестве в ведении агрессивной войны.

24 января Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в этих преступлениях. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. А недавно суд разрешил заочное следствие по нему из-за Харьковских соглашений. До этого за государственную измену был приговорен к 9 годам тюрьмы.

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