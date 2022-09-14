Разом з тим, послаблення санкцій отримали і син Януковича Олександр, а також з ексгенпрокурор України Віктор Пшонка і його син Артем.

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Про які санкції мовиться та чому їх послабили

У цьому контексті мовиться про санкції, які Європейський Союз запровадив 5 березня 2014 року за "розтрату державних коштів України або зловживання службовим становищем". Вони стосуються доступу згаданих осіб до їхніх активів у Європі.

Зверніть увагу! Рада Євросоюзу вирішила зняти частину санкцій через те, що дія цих обмежень минула 6 вересня.

Водночас у серпні експрезидент України Віктор Янукович та його син Олександр потрапили під нові санкції Європейського союзу. Згідно з підсумком Ради, обоє зіграли роль у підриві та загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеки держави. А щодо молодшого Януковича, Олександра, то він проводив угоди із "сепаратистськими угрупованнями на Донбасі України".

Зауважимо, що у 2021 році Генеральний суд ЄС анулював санкції проти Януковича і його сина Олександра. Однак рішення стосувалося тих обмежень, які вже втратили свою силу, оскільки Брюссель щорічно продовжує санкції. Водночас у серпні цього року ЄС ввів нові санкції проти екс-президента України за підрив територіальної цілісності.

У чому звинувачують Віктора Януковича в Україні

В Україні Янукович продовжує фігурувати в кримінальних справах, зокрема його звинувачують у:

пособництві в умисних діях, вчинених задля зміни меж території та державного кордону України;

державній зраді;

пособництві у веденні агресивної війни.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав колишнього президента України Віктора Януковича винним у цих злочинах. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці. А нещодавно суд дозволив заочне слідство щодо нього через Харківські угоди. До цього за державну зраду його засудили до 9 років в'язниці.

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