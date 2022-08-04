Європейська Рада вирішила застосувати санкції проти Віктора та Олександра Януковичів. Відповідні правові акти опублікували в Офіційному журналі ЄС.

Чому ЄС вирішив внести санкції проти Януковичів

Згідно з підсумком Ради, обоє зіграли роль у підриві та загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеки держави. А щодо молодшого Януковича, Олександра, то він проводив угоди із "сепаратистськими угрупованнями на Донбасі України".

Рада додала проросійського колишнього Президента України Віктора Федоровича Януковича та його сина Олександра Вікторовича Януковича до списку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи, викладені у Додатку до Рішення 2014/145/CFSP,

– мовиться в повідомленні.

У ЄС наголосили, що твердо підтримують Україну

У Євросоюзі пообіцяли, що продовжать надавати сильну підтримку Україні, як фінансову, так гуманітарну.

ЄС рішуче засуджує невиборчі напади Росії на цивільне населення та громадянську інфраструктуру та закликає росію негайно та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів,

– мовиться в повідомленні.

Країні-агресорці вкотре нагадали, що необхідно дотримуватись міжнародного гуманітарного права, у тому числі щодо поводження з військовополоненими. Натомість українцям, особливо дітям, яких насильно вивезли до росії, потрібно негайно дозволити безпечне повернення.

росія, білорусь та всі винні у скоєнні військових злочинів та інших найбільш тяжких злочинів будуть притягнуті до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права,

– додали в ЄС

Європейська рада підкреслила, що ЄС й надалі надаватиме Україні військову допомогу, щоб допомогти здійснити своє невід'ємне право на самооборону від російської агресії та захистити свою територіальну цілісність і суверенітет.