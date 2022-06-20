15 червня депутатка швейцарського парламенту Стефанія Презіозу Бату внесла законопроєкт, який передбачає автоматичне отримання громадянства тим, хто народився в Швейцарії. Депутати не підтримали ініціативу, 112 голосів проти, а 75 парламентарів – за.

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Швейцарського громадянства не даватимуть з народження

В законі Бату передбачалось, що дитина, яка народжена в Швейцарії від батьків-іноземців і яка навчалася в Швейцарії, автоматично отримувала б швейцарське громадянство у віці 18 років. Противники цієї ідеї, стверджували, що народження та виховання у Швейцарії не гарантує інтеграції. Крім того, автоматизація процесу на федеральному рівні суперечила б кантональному процесу натуралізації.

Аналогічна пропозиція була відхилена в грудні 2021 року Радою держав, верхньою палатою Швейцарії. Громадянство за правом народження, рідко зустрічається за межами Північної та Південної Америки, де воно залишається нормою. Крім цих регіонів, лише Чад, Лесото, Танзанія, Тувалу та Пакистан мають його, ще 30 країн мають обмежені форми.

Як отримати громадянство Швейцарії

Отримати швейцарське громадянство довго і важко. Для цього потрібно прожити мінімум 10 років в Швейцарії з відповідним видом дозволу та довгим списком інших вимог. Заявки на отримання громадянства Швейцарії мають бути затверджені федеральною адміністрацією, кантонами та муніципалітетом, де проживає заявник. Зрештою, багатьом, хто називає Швейцарію домівкою, так і не вдалося стати швейцарцями, іноді навіть через кілька поколінь.

До чого тут діти Путіна

Раніше ЗМІ повідомляли що у 2015 році олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва народила Путіну сина. Роди відбулися у клініці Святої Анни у швейцарському містечку Лугано кантону Тічино.

Пологи відбувалися в Швейцарії, тому що все хотіли зберегти в найсуворішій таємниці. У Швейцарії Кабаєва, ймовірно, жила на приватній віллі. Тому якби відповідний закон прийняли, о син Кабаєвої та Путіна міг би автоматично отримати громадянство країни після досягнення 18 років.

Також журналісти оприлюднювали інформацію, що у 2019 році Кабаєва народила другого сина Путіну.

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