15 июня депутат швейцарского парламента Стефания Презиоза Бату внесла законопроект, предусматривающий автоматическое получение гражданства родившимся в Швейцарии. Депутаты не поддержали инициативу, 112 голосов против, а 75 парламентариев – за.

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Швейцарское гражданство не будут давать с рождения

В законе Бату предполагалось, что ребенок, рожденный в Швейцарии от родителей-иностранцев и обучавшийся в Швейцарии, автоматически получал швейцарское гражданство в возрасте 18 лет. Противники этой идеи утверждали, что рождение и воспитание в Швейцарии не гарантирует интеграции. Кроме того, автоматизация процесса на федеральном уровне противоречила бы кантональному процессу натурализации.

Аналогичное предложение было отклонено в декабре 2021 г. Советом государств, верхней палатой Швейцарии. Гражданство по праву рождения редко встречается за пределами Северной и Южной Америки, где оно остается нормой. Кроме этих регионов только Чад, Лесото, Танзания, Тувалу и Пакистан имеют его, еще 30 стран имеют ограниченные формы.

Как получить гражданство Швейцарии

Получить швейцарское гражданство долго и тяжело. Для этого нужно прожить минимум 10 лет в Швейцарии с соответствующим видом разрешения и длинным списком других требований. Заявки на получение гражданства Швейцарии должны быть утверждены федеральной администрацией, кантонами и муниципалитетом, где проживает заявитель. В конце концов, многим, кто называет Швейцарию домом, так и не удалось стать швейцарцами, иногда даже спустя несколько поколений.

Причем здесь дети Путина

Ранее СМИ сообщали, что в 2015 году олимпийская чемпионка Алина Кабаева родила Путину сына. Роды состоялись в клинике Святой Анны в швейцарском городке Лугано кантона Тичино.

Роды происходили в Швейцарии, потому что все хотели сохранить в строжайшей тайне. В Швейцарии Кабаева, вероятно, жила на личной вилле. Поэтому если бы соответствующий закон приняли, сын Кабаевой и Путина мог бы автоматически получить гражданство страны после достижения 18 лет.

Также журналисты обнародовали информацию, что в 2019 году Кабаева родила второго сына Путину.

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