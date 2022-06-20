Программу восстановления Украины представят Швейцарии в июле. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко после бизнес-форума в Роттердаме.

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В Лугано состоится большая конференция

Мы как правительство готовимся к большой конференции, которая состоится в Лугано для того, чтобы встретиться там с нашими донорами и представить им большой план реконструкции.

– говорится в сообщении.

О чем говорили во время форума в Роттердаме

В Роттердаме говорили о двух стадиях восстановления, делая акцент на том, где нидерландский бизнес может быть полезен. Это стадия раннего и послевоенного обновления.

По словам Свириденко, перед правительством и страной стоят большие вызовы. Прежде всего, следует вернуть людей. Также нужно построить мосты, кварталы городов и разрушенные здания.

В Роттердаме мы говорили, что нам нужно работать над восстановлением мостов, восстановлением целых кварталов. Я из города Чернигова и знаю, какая там ситуация, сколько разрушено зданий. Я понимаю, чтобы вернуть людей, нужно предоставить им гарантии, что им будет где жить,

– говорит министр экономики.

Также Свириденко рассказала, что продолжается вовлечение в восстановление Украины ассоциаций европейских городов.

"Мы об этом говорили и на бизнес-форуме в Роттердаме, и с ассоциацией нидерландских городов, которые тоже готовы приобщиться к инициативе президента о патронаже и рассмотреть возможность взять под опеку город", – рассказывает Свириденко.

Что касается предоставления статуса Украине кандидата в ЕС, то говорит, что это откроет государству новые рынки.

Что известно о бизнес-форуме в Роттердаме

Бизнес-форум в Роттердаме был однодневным. Его главная тема – восстановление Украины.

В мероприятии приняли участие более 250 гостей общественного и бизнес-сектора Королевства Нидерланды, иностранного бизнеса, украинские и нидерландские ассоциации в сферах агропромышленного комплекса, энергетики, медицины, ИТ-сферы.

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