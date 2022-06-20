Програму відбудови України представлять Швейцарії в липні. Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко після бізнес-форуму в Роттердамі.

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В Лугано відбудеться велика конференція

Ми, як уряд, готуємося до великої конференції, яка відбудеться в Лугано для того, щоб зустрітися там з нашими донорами і представити їм великий план реконструкції,

– мовиться в повідомленні.

Про що говорили під час форуму в Роттердамі

У Роттердамі говорили про дві стадії відбудови, роблячи акцент на тому, де нідерландський бізнес може бути корисним. Це стадія раннього та післявоєнного відновлення.

За словами Свириденко, перед урядом та країною стоять великі виклики. Перш за все, слід повернути людей. Також треба відбудувати мости, квартали міст та зруйновані будівлі.

У Роттердамі ми говорили, що нам потрібно працювати над відбудовою мостів, відбудовою цілих кварталів. Я з міста Чернігів і знаю, яка там ситуація, скільки зруйновано будівель. Я розумію, щоб повернути людей, треба надати їм гарантії, що їм буде де жити,

– каже міністр економіки.

Також Свириденко розповіла, що триває залучення до відновлення України асоціацій європейських міст.

"Ми про це розмовляли і на бізнес-форумі в Роттердамі, і з асоціацією нідерландських міст, які теж готові долучитися до ініціативи президента про патронаж і розглянути можливість взяти під опіку місто", – розповідає Свириденко.

Щодо надання статусу Україні кандидата в ЄС, міністерка каже, це відкриє державі нові ринки.

Що відомо про бізнес-форум у Роттердамі

Бізнес-форум у Роттердамі був одноденним. Його головна тема – відновлення України.

У заході взяли участь понад 250 гостей громадського та бізнес-секторів Королівства Нідерланди, іноземного бізнесу, українські та нідерландські асоціації в сферах агропромислового комплексу, енергетики, медицини, ІТ сфери.

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