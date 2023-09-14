Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил спикер Еврокомиссии Питер Стано.

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Почему ЕС может изымать россиян из списка санкций

Спикер Еврокомиссии Питер Стано заявил, что государства-члены ЕС постоянно проводят ревизию санкционных пакетов.

Каждый пакет регулярно пересматривается, и тогда государства-члены в процессе пересмотра обнаруживают, что больше нет законных оснований держать людей в санкционном списке, и их изымают,

– сказал он.

Спикер ЕК также отметил, что процесс принятия решения по исключению лиц из списков конференционный. В общем-то, санкции снимают, если эти лица уже больше не подпадают под определенные критерии.

С начала войны мы внесли в список более 1800 физических и юридических лиц, и в процессе пересмотра мы вычеркнули десять из них до сих пор. Причины очень разные, начиная от смерти личности, или когда есть юридические причины, например, потому что эти люди продемонстрировали государствам-членам, что они больше не отвечают критериям,

– сказал Питер Стано.

В то же время спикер Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что "Москва не понимает ни логики санкций Брюсселя, ни решений об их снятии или продлении".

С каких россиян сняли санкции

Санкции сняли с трех российских бизнесменов – Григория Березкина (владелец "РБК"), Фархада Ахмедова (экс-глава и совладелец "Нортгаза"), Александра Шульгина (экс-глава российского интернет-магазина Ozon). Также ограничения не продлили против российского полковника, погибшего в Украине Георгия Шуваева.

Отметим, Александр Шульгин выиграл дело в Европейском суде против санкций на прошлой неделе. Европейский суд выявил недостаточно доказательств того, что россиянин продолжает быть влиятельным и ведущим бизнесменом.

В целом Европейский совет продлил персональные санкции против 1800 человек, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности Украины еще на полгода.