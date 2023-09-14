Про це в коментарі кореспондентці 24 Каналу повідомив речник Єврокомісії Пітер Стано.

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Чому ЄС може вилучати росіян зі списку санкцій

Спікер Єврокомісії Пітер Стано заявив, що держави – члени ЄС постійно проводять ревізію санкційних пакетів.

Кожен з пакетів регулярно переглядається, і тоді держави-члени в процесі перегляду виявляють, що більше немає законних підстав тримати людей у санкційному списку, і їх вилучають,

– сказав він.

Речник ЄК також зазначив, що процес прийняття рішення щодо виключення осіб зі списків є конференційним. Загалом, санкції знімають, якщо ці особи вже більше не підпадають під певні критерії.

З початку війни ми внесли до списку понад 1800 фізичних та юридичних осіб, і в процесі перегляду ми викреслили десять з них до цього часу. Причини дуже різні, починаючи від смерті особи, або коли є юридичні причини, наприклад, тому що ці люди продемонстрували державам-членам, що вони більше не відповідають критеріям,

– сказав Пітер Стано.

Натомість речник Путіна Дмитро Пєсков цинічно заявив, що "Москва не розуміє ні логіки санкцій Брюсселя, ні рішень про їх зняття чи продовження".

З яких росіян зняли санкції

Санкції зняли з трьох російських бізнесменів – Григорія Березкіна (власник "РБК"), Фархада Ахмедова (екс-очільник та співвласник "Нортгазу"), Олександра Шульгіна (ексголова російського інтернет-магазину Ozon). Також обмеження не продовжили проти російського полковника, який загинув в Україні Георгія Шуваєва.

Зазначимо, Олександр Шульгін виграв справу в Європейському суді проти санкцій минулого тижня. Європейський суд виявив недостатньо доказів того, що росіянин продовжує бути впливовим та “провідним бізнесменом”.

Загалом Європейська рада продовжила персональні санкції проти 1800 осіб, відповідальними за підрив або загрозу територіальній цілісності України ще на пів року.