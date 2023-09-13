Попри західні заборони, обидві країни знаходять способи, щоб отримувати підсанкційні товари. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, додавши, що єдиним джерело торгівлі для Північної Кореї з іншим світом є Китай.

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Як Захід може повпливати на Росію і КНДР

Щодо Північної Кореї можливості впливу досить обмежені, адже країна перебуває під санкціями дуже давно. Проте, ще за часів правління батька Кім Чен Ина було багато повідомлень про західний алкоголь, сири та інші продукти, які привозили в КНДР. Всі вони йшли через Китай.

Росія швидко йде тим самим шляхом, але в неї ще є Індія, Туреччина й деякі інші країни, які активно з нею торгують й через них якраз і потрапляють підсанкційні товари,

– розповів політолог.

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Треба посилити експортний контроль

Росія також пристосувалася до санкцій та знайшла схеми їхнього обходу. Тому перший і визначальний шлях економічного тиску на Росію – посилення експортного контролю, бо, на жаль він працює недостатньо.

Варто посилювати експортний контроль за компаніями, постачальниками й країнами, які допомагають Росії обходити санкції. Треба будувати фактично нову систему посилення експортного контролю, адже іншого варіанту немає, тому що мовиться про загрозу безпеки не тільки для України, а й для США,

– підкреслив Фесенко.

Путін і Кім Чен Ин в складній ситуації

Навіть пропагандистські коментатори сьогодні з сумом визнають, що якщо Росія шукає друзів серед найбільш одіозних диктаторів світу, то в імперії щось йде не так. За словами політолога, стовідсоткового ефекту від санкцій не буде, але певний вплив усе ж є. Північна Корея в черговий раз на межі голоду, тому, цілком ймовірно, що постачання продовольчих товарів – одна з домовленостей між двома диктаторами.

Вони економлять на житті й здоров'ї своїх громадян, але водночас хочуть більше сучасної зброї. Хочуть, в космос, але не з мирними цілями, а щоб отримувати розвідувальну інформацію і використовувати її, як загрозу для своїх сусідів,

– підкреслив Фесенко.

Зустріч Путіна і Кім Чен Ин – це діагноз обом режимам, які перебувають в складній ситуації, але хочуть допомагати один одному й своєю співпрацею намагаються шантажувати цивілізований світ.

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