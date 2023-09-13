Несмотря на западные запреты, обе страны находят способы получения подсанкционных товаров. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, добавив, что единственным источником торговли для Северной Кореи с другим миром является Китай.

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Как Запад может повлиять на Россию и КНДР

По Северной Корее возможности влияния достаточно ограничены, ведь страна находится под санкциями очень давно. Однако еще во времена правления отца Ким Чен Ина было много сообщений о западном алкоголе, сырах и других продуктах, которые привозили в КНДР. Все они шли через Китай.

Россия быстро идет по тому же пути, но у нее еще есть Индия, Турция и некоторые другие страны, которые активно с ней торгуют и через них как раз и попадают подсанкционные товары,

– рассказал политолог.

Владимир Фесенко объяснил, как Россия обходит санкции: смотрите видео

Следует усилить экспортный контроль

Россия приспособилась к санкциям и нашла схемы их обхода. Поэтому первый и определяющий путь экономического давления на Россию – усиление экспортного контроля, потому что, к сожалению, он работает недостаточно.

Следует усиливать экспортный контроль за компаниями, поставщиками и странами, помогающими России обходить санкции. Надо строить фактически новую систему усиления экспортного контроля, ведь другого варианта нет, потому что говорится об угрозе безопасности не только для Украины, но и для США.

– подчеркнул Фесенко.

Путин и Ким Чен Ын в сложной ситуации

Даже пропагандистские комментаторы сегодня с горечью признают, что если Россия ищет друзей среди самых одиозных диктаторов мира, то в империи что-то идет не так. По словам политолога, стопроцентного эффекта от санкций не будет, но определенное влияние все-таки есть. Северная Корея в очередной раз на грани голода, поэтому, по всей вероятности, поставка продовольственных товаров – одна из договоренностей между двумя диктаторами.

Они экономят на жизни и здоровье своих граждан, но в то же время хотят больше современного оружия. Хотят, в космос, но не с мирными целями, а чтобы получать разведывательную информацию и использовать ее как угрозу для своих соседей,

– подчеркнул Фесенко.

Встреча Путина и Ким Чен Ын – это диагноз обеим режимам, которые находятся в сложной ситуации, но хотят помогать друг другу и своим сотрудничеством пытаются шантажировать цивилизованный мир.

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