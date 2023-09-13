Несмотря на западные запреты, обе страны находят способы получения подсанкционных товаров. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, добавив, что единственным источником торговли для Северной Кореи с другим миром является Китай.
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Как Запад может повлиять на Россию и КНДР
По Северной Корее возможности влияния достаточно ограничены, ведь страна находится под санкциями очень давно. Однако еще во времена правления отца Ким Чен Ина было много сообщений о западном алкоголе, сырах и других продуктах, которые привозили в КНДР. Все они шли через Китай.
Россия быстро идет по тому же пути, но у нее еще есть Индия, Турция и некоторые другие страны, которые активно с ней торгуют и через них как раз и попадают подсанкционные товары,
– рассказал политолог.
Владимир Фесенко объяснил, как Россия обходит санкции: смотрите видео
Следует усилить экспортный контроль
Россия приспособилась к санкциям и нашла схемы их обхода. Поэтому первый и определяющий путь экономического давления на Россию – усиление экспортного контроля, потому что, к сожалению, он работает недостаточно.
Следует усиливать экспортный контроль за компаниями, поставщиками и странами, помогающими России обходить санкции. Надо строить фактически новую систему усиления экспортного контроля, ведь другого варианта нет, потому что говорится об угрозе безопасности не только для Украины, но и для США.
– подчеркнул Фесенко.
Путин и Ким Чен Ын в сложной ситуации
Даже пропагандистские комментаторы сегодня с горечью признают, что если Россия ищет друзей среди самых одиозных диктаторов мира, то в империи что-то идет не так. По словам политолога, стопроцентного эффекта от санкций не будет, но определенное влияние все-таки есть. Северная Корея в очередной раз на грани голода, поэтому, по всей вероятности, поставка продовольственных товаров – одна из договоренностей между двумя диктаторами.
Они экономят на жизни и здоровье своих граждан, но в то же время хотят больше современного оружия. Хотят, в космос, но не с мирными целями, а чтобы получать разведывательную информацию и использовать ее как угрозу для своих соседей,
– подчеркнул Фесенко.
Встреча Путина и Ким Чен Ын – это диагноз обеим режимам, которые находятся в сложной ситуации, но хотят помогать друг другу и своим сотрудничеством пытаются шантажировать цивилизованный мир.
Последние заявления Путина и Ким Чен Ына
- Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились 13 сентября в России. Их встреча продолжалась около двух часов. Следовательно, Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетными для КНДР и дал свои цинические оценки войне против Украины. Ее он назвал "священной борьбой по защите государственного суверенитета".
- Путин, комментируя эту встречу, сказал, что успеет обсудить с Ким Чен Ином все вопросы и время для этого есть. Он добавил, что КНДР заинтересована в ракетной технике и хочет развивать космос Вместе они побывали на космодроме "Восточный", где российский диктатор подтвердил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов дал понять, что Северная Корея уже начала поставки России боеприпасов. Он сказал, что все было согласовано еще полтора месяца назад, и тогда началась отгрузка. Также Буданов подчеркнул, что россияне откровенно врут, когда рассказывают о якобы увеличении собственного производства вооружений.