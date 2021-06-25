ЕС будет придерживаться единого и стратегического подхода в отношении России. Он базируется на 5 руководящих принципах. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Кстати В ЕС разработают новые санкции против России – на случай ее враждебных действий
Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна сделать свой вклад в обеспечение полного выполнения Минских соглашений,
– подчеркнул Мишель.
По словам Мишеля, ЕС будет изучать форматы и условия диалога с Россией.
Санкции ЕС против России: что надо знать
Евросоюз ввел сильные санкции в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе.
Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов России, а также сферы товаров двойного назначения.