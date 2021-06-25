ЄС дотримуватиметься єдиного і стратегічного підходу щодо Росії. Він базується на 5 керівних принципах. Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.
До речі У ЄС розроблять нові санкції проти Росії – на випадок її ворожих дій
Ми продовжили наші економічні санкції проти Росії: Москва повинна зробити свій вклад в забезпечення повного виконання мінських угод,
– наголосив Мішель.
За словами Мішеля, ЄС буде вивчати формати і умови діалогу з Росією.
Санкції ЄС проти Росії: що треба знати
Євросоюз запровадив сильні санкції в 2014 році, коли Росія окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі.
Обмеження стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів Росії, а також сфери товарів подвійного призначення.