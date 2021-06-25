ЄС дотримуватиметься єдиного і стратегічного підходу щодо Росії. Він базується на 5 керівних принципах. Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

До речі У ЄС розроблять нові санкції проти Росії – на випадок її ворожих дій

Ми продовжили наші економічні санкції проти Росії: Москва повинна зробити свій вклад в забезпечення повного виконання мінських угод,

– наголосив Мішель.

За словами Мішеля, ЄС буде вивчати формати і умови діалогу з Росією.

Санкції ЄС проти Росії: що треба знати

Євросоюз запровадив сильні санкції в 2014 році, коли Росія окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі.

Обмеження стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів Росії, а також сфери товарів подвійного призначення.

Зверніть увагу! ЄС систематично, кожних 6 місяців, продовжує обмеження. Все тому, що Росія не показує прогресу у виконанні мінських домовленостей. Востаннє Рада ЄС пролонгувала санкції 17 грудня 2020 року.