ЕС и США готовы и дальше координировать действия стран для совместного противодействия вызовам, которые создает Россия. Такое заявление сделали главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам совместного заседания в Брюсселе.

В то же время дипломаты назвали поведение России "вызывающим" и вспомнили о российской агрессии против Украины и Грузии. Не обошли вниманием и гибридные угрозы.

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Жозеп Боррель и Энтони Блинкен вспомнили о дезинформации, вмешательстве в выборы, злонамеренной кибердеятельности и демонстрации военной силы со стороны России.

В то же время обе стороны готовы взаимодействовать с Россией в вопросах, где интересы пересекаются, и призывают Россию оставить конфронтационный подход,

– добавили Боррель и Блинкен.

Ранее ЕС отложил стратегическую дискуссию о дальнейшей политике блока в отношении России на следующий саммит, когда лидеры ожидаемо смогут встретиться физически.

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