ЕС и США готовы противодействовать вызовам Кремля: как прошло заседание дипломатов
ЕС и США готовы и дальше координировать действия стран для совместного противодействия вызовам, которые создает Россия. Такое заявление сделали главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам совместного заседания в Брюсселе.
Источник:"Европейская правда"
В то же время дипломаты назвали поведение России "вызывающим" и вспомнили о российской агрессии против Украины и Грузии. Не обошли вниманием и гибридные угрозы.
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Жозеп Боррель и Энтони Блинкен вспомнили о дезинформации, вмешательстве в выборы, злонамеренной кибердеятельности и демонстрации военной силы со стороны России.
В то же время обе стороны готовы взаимодействовать с Россией в вопросах, где интересы пересекаются, и призывают Россию оставить конфронтационный подход,
– добавили Боррель и Блинкен.
Ранее ЕС отложил стратегическую дискуссию о дальнейшей политике блока в отношении России на следующий саммит, когда лидеры ожидаемо смогут встретиться физически.
Отношения ЕС и России: что стоит знать
- Президент Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что отношения России и Евросоюза сейчас находятся на низком уровне. Однако, по мнению представителя ЕС, ситуацию можно исправить, если Кремль начнет придерживаться некоторых требований, в том числе и минских договоренностей.
- В Кремле заявили, что Путин тоже говорит о "неудовлетворительном состоянии связей России – ЕС". По словам российского президента, отношения сторон "неконструктивные, порой конфронтационные", однако Москва не берет на себя ответственность за сложившуюся ситуацию.
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