ЄС та США готові й надалі координувати дії країн для спільної протидії викликам, які створює Росія. Таку заяву зробили головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками спільного засідання у Брюсселі.

Водночас дипломати назвали поведінку Росії "викличною" та згадали про російську агресію проти України та Грузії. Не оминули увагою і гібридні загрози.

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Жозеп Боррель та Ентоні Блінкен згадали про дезінформацію, втручання у вибори, зловмисну кібердіяльність та демонстрацію військової сили з боку Росії.

Водночас обидві сторони готові взаємодіяти з Росією у питаннях, де інтереси перетинаються, та закликають Росію полишити конфронтаційний підхід,

– додали Боррель та Блінкен.

Раніше ЄС відклав стратегічну дискусію про подальшу політику блоку щодо Росії на наступний саміт, коли лідери очікувано зможуть зустрітися фізично.

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