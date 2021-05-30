В заявлении говорится, что США и ЕС едины в подходе к России. Поэтому хотят решительно реагировать на повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности России.

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По Китаю предлагают тоже сотрудничать

Так, предлагают консультации и сотрудничество по общим проблемам и возможностям в рамках аналогичных подходов к Китаю.

О чем еще будут говорить на саммите

Кроме того, будут говорить о том, как Штаты и ЕС могут преодолеть торговые споры эпохи 45 президента США Дональда Трампа. В частности, тех, что касаются тарифной политики.

Саммит позволит подтвердить приверженность международному порядку, основанному на правилах, в том числе путем укрепления многосторонних институтов и укрепления сотрудничества в области внешней политики и политики безопасности для более демократического, справедливого, мирного и безопасного мира,

– говорится в заявлении.

Проект заявления готовили в ЕС и направили его на согласование в США.

Обратите внимание! На этот саммит в Брюссель приедут лидеры ЕС и президент США Джо Байден. Сразу после него, 16 июня, американский президент встретится с главой России Владимиром Путиным.