В заявлении говорится, что США и ЕС едины в подходе к России. Поэтому хотят решительно реагировать на повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности России.
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По Китаю предлагают тоже сотрудничать
Так, предлагают консультации и сотрудничество по общим проблемам и возможностям в рамках аналогичных подходов к Китаю.
О чем еще будут говорить на саммите
Кроме того, будут говорить о том, как Штаты и ЕС могут преодолеть торговые споры эпохи 45 президента США Дональда Трампа. В частности, тех, что касаются тарифной политики.
Саммит позволит подтвердить приверженность международному порядку, основанному на правилах, в том числе путем укрепления многосторонних институтов и укрепления сотрудничества в области внешней политики и политики безопасности для более демократического, справедливого, мирного и безопасного мира,
– говорится в заявлении.
Проект заявления готовили в ЕС и направили его на согласование в США.