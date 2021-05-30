У заяві мовиться, що США та ЄС – єдині щодо підходу до Росії. Тому хочуть рішуче реагувати на повторювану модель негативної поведінки та зловмисної діяльності Росії.

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Щодо Китаю пропонують теж співпрацювати

Так, пропонують консультації та співпрацю щодо загальних проблем та можливостей в рамках аналогічних підходів до Китаю.

Про що ще говоритимуть на саміті

Крім того, говоритимуть про те, як Штати та ЄС можуть подолати торговельні суперечки епохи 45 президента США Дональда Трампа. Зокрема, тих, що стосуються тарифної політики.

Саміт дозволить підтвердити прихильність міжнародному порядку, заснованого на правилах, в тому числі шляхом зміцнення багатосторонніх інституцій та зміцнення співробітництва в галузі зовнішньої політики і політики безпеки для більш демократичного, справедливого, мирного і безпечного світу,

– мовиться у заяві.

Проєкт заяви готували в ЄС та надіслали його на погодження до США.

Зверніть увагу! На цей саміт у Брюссель приїдуть лідери ЄС та президент США Джо Байден. Одразу після нього, 16 червня, американський президент зустрінеться з главою Росії Володимиром Путіним.