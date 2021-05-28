Сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін очолить делегацію, до якої увійдуть республіканець Роб Портман та демократ Кріс Мерфі.

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Україна і Грузія є важливими партнерами США в боротьбі з дедалі агресивнішою Росією, і дуже важливо, щоб ми висловили нашу солідарність з народами України і Грузії і спонукали політичних лідерів продовжувати проводити необхідні реформи, які зміцнять їхні демократії,

– зазначила Джин Шахін.

Вона наголосила, що США підтримують Україну і Грузію у прагненні реалізувати свої євроатлантичні амбіції та хочуть відіграти допоміжну роль, щоб зробити членство в НАТО і ЄС реальністю.

Зверніть увагу! Під час свого візиту сенатори зустрінуться з представниками громадянського суспільства, а також з представниками урядів України і Грузії.

Окрім цього, у Литві вони проведуть зустріч зі Світланою Тихановською і міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом на тлі перехоплення літака Ryanair і незаконного арешту журналіста Романа Протасевича у Мінську.