Война России с Украиной может длиться еще несколько месяцев, а то и дольше. Об этом в воскресенье 28 июня заявил глава европейской промышленности Тьерри Бретон.

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ЕС ускоряет поставки оружия в Украину

ЕС пообещал Украине поставить миллион единиц крупнокалиберного оружия в течение следующих 12 месяцев.

Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов – это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль,

– сказал Бретон.

Он отметил, что сейчас Европа готовится к тому, что война России против Украины будет продолжаться.

Мы готовимся к тому, что война будет продолжаться еще несколько месяцев, а то и дольше,

– добавил он.

Весь мир усиливает помощь Украине