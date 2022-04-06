Известно, что в ЕС стали создавать запасы. Это делается для того, чтобы защитить население в случае химических, ядерных или биологических угроз, которые могут возникнуть на фоне войны в Украине.

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Украину также снабдили таблетками от радиации

Так, с помощью Механизма гражданской защиты из ЕС в Украину передали 3 миллиона таблеток от радиации. Этому помогли Франция и Испания.

Мы принимаем конкретные меры, чтобы повысить готовность Европы перед лицом потенциальных угроз,

– заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Речь идет о том, что в Евросоюзе создадут сразу два резерва:

в одном – защитное снаряжение, лекарства, а также вакцины от химических, биологических, радиологических или ядерных угроз;

во втором – дезактивационные материалы, которые используют, чтобы обеззаразить людей, инфраструктуру, здания или транспортные средства.

Какая ситуация на Тернопольщине после утечки аммиака в результате обстрелов – смотрите видео: